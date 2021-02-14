Mühendis koca 2 çocuk annesi karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Samsun’da bir mühendis, 2 çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No: 6’da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, mühendis olduğu öğrenilen Oğuz Taner Ekmenci (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci’yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz Taner Ekmenci annesini bıçakladığını söyledi. Olay polise haber verildi. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı. Eve giden polis ekipleri Mihrican Ekmenci’nin cesedi ile karşılaştı.

Cinayet zanlısı kocanın zaman zaman eşine şiddet uyguladığı ve bu yüzden daha önce de eşine yaklaşmama tedbir karaları da olduğu ve tedbir kararı kalkınca birlikte kaldıkları ileri sürüldü. Mihrican Ekmenci’nin cesedi polis ve savcının olayı yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Komşuları olan muhtar olayı anlattı

Olayı meydana geldiği apartmanda oturan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, "En üst kat komşumdu. Kendisiyle görüşüyorduk. Çok iyi bir insandı. Halk eğitimde muhasebe bilgisayar kurslarında hocalık yapıyordu. Pahdemiden dolayı kurslar açılmadığından kendisi pazarda Kahramanmaraş’tan annesinin gönderdiği salçaları satıyordu. Eşi de bildiğim kadarıyla elektrik elektronik mühendisiydi. Çok üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.