banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

Muhabire hakaret ettiği iddia edilen Emre Kınay’a 2 yıla kadar hapis talebi

Bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen muhabire hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Emre Kınay yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Kınay’a haksız tahrik indirimi uygulanarak 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşma çıkışı Kınay, "Ağzım açık olsun ki biplemeyin’’ dedi.

Asayiş 14.04.2022, 11:06
Muhabire hakaret ettiği iddia edilen Emre Kınay’a 2 yıla kadar hapis talebi

Bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen muhabire hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Emre Kınay yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Kınay’a haksız tahrik indirimi uygulanarak 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşma çıkışı Kınay, "Ağzım açık olsun ki biplemeyin’’ dedi.

Cihangir’de gittiği bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen televizyon muhabirine hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Emre Kınay ile mekanda oturan doktor Baha Toygar’ın 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müşteki Mustafa Ağdağ’ın avukatı ve tutuksuz sanıklar Baha Toygar ile Emre Kınay, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

"Bir bayanın düşmesi üzerine çekim yapmaya başladıklarını anladım’’

Duruşmada savunma yapan sanık Baha Toygar, müştekiyle de sanıkla da tanışmadığını söyleyerek, "Arkadaşlarla otururken basın mensuplarının yuvalanmış vaziyette olduklarını gördüm. Bir süre sonra basın mensuplarının, bir bayanın düşmesi üzerine birden hareketlenip, çekim yapmaya başladıklarını anladım. Akabinde arkadaşlara ‘oradan ayrılalım’ dedim. Saat gece yarısına yaklaşmıştı, evim de bulunduğumuz mekana yakındır. Sakin bir şekilde kalkarak evime doğru gittim. Kimse ile karşılaştığımı da hatırlamıyorum, çevrede birçok insan vardı ve birçok insan bu tartışmaya müdahil oldu. İddia edildiği şekilde hakaret içerikli söz söylediğimi hatırlamıyorum’’ dedi.

"Aşırı derecede tahrik içeren tutum sergilediler’’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilara Sezgin ise olay anında dezenfektandan akan sulara basarak kaydığını belirterek, ‘’Yere düştüğüm sırada diz üstü giymiş olduğum eteğim açıldı, bana en yakın konumda bulunan sanık Emre Kınay, insani olarak yardım amaçlı yanıma geldi. Beni kaldırmaya yeltendiği sırada kameralar hareketlenerek içeriye doğru zoom yaptılar ve çekime başladılar. Bunun üzerine sanık, ‘ayıptır, yapmayın’ dedi ve dışarıya çıkarak, ‘arkadaşlar bu benim avukat arkadaşım, ne sorunuz varsa cevaplayayım’ şeklinde konuştu. Sonrasında müştekinin de içinde olduğu kameraman grubu, kışkırtıcı sorular sordular, aşırı derecede tahrik içeren tutum sergilediler. Sanığın ‘yeter ben istediğim yere istediğim zaman çıkarım, size mi soracağım’ dediğini hatırlıyorum’’ dedi.

"Toygar’ın basın mensuplarıyla da herhangi bir iletişime girmediğini söyleyebilirim’’

Diğer sanık Baha Toygar’ın kendi arkadaş gruplarına dahil olmadığını söyleyen tanık Dilara Sezgin, ‘’Sanık Baha Toygar 2 masa ötede, 3 kişilik ayrı bir masada oturuyordu. Herkes ayağa kalktığında, sanık Toygar da ayağa kalktı. Herkes birbirine ‘hay Allah ne oldu’ şeklinde vücut diliyle eylemlerde bulunuyordu, sonrasında da yol açıldı ve sanık evine döndü. Ayrıca sanık Baha Toygar’ın basın mensuplarıyla da herhangi bir iletişime girmediğini de söyleyebilirim, ayrı bir yerden evine gitti’’ ifadelerini kullandı.

Haksız tahrik indirimi uygulanması talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, iddianamedeki söylemlerin onur, şeref ve haysiyeti rencide eden söylemler olarak değerlendirildiğini ve hakaret suçunu oluşturduğunu belirtti. Açıklanan mütalaada, olayın meydana geliş şekli dikkate alınarak sanık Emre Kınay’ın ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, ayrıca sanığa haksız tahrik indirimi uygulanması veya ceza verilmekten vazgeçilmesi de talep edildi.

Mütalaada ayrıca, sanık Baha Toygar’ın ise ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı yazılı olarak savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Ağzım açık olsun ki biplemeyin’’

Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemediğini belirten Emre Kınay, ‘’Ağzım açık olsun ki biplemeyin’’ ifadesini kullanarak mahkeme salonunun önünden ayrıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Kınay’ın şikayetçi Mustafa Ağdağ’a yönelik ‘geri zekalı’, diğer şüpheli Baha Toygar’ın ise hakaret içerikli söylemi nedeniyle kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
15°
açık