Muhabire başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Beşiktaş’ta sokak röportajı yaptığı sırada muhabir Meryem Nas Mercan’a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Aylin A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş’ta sokak röportajı yaptığı sırada Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas Mercan’a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Aylin A. (46) gözaltına alınmıştı. Şüpheli Aylin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Aylin A., ’mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.