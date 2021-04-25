Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Kozluca köyünde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplanan bir grup jandarma minibüsünü görünce kaçmaya başladı o anlar köyün güvenlik kameralarına yansıdı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iftar sonrası dışarıya çıkıp köy meydanında toplanan bir gurup kendi aralarında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra köy meydanında geçen jandarma minibüsünü gören köylüler kaçıp sokak aralarında saklanmaya çalıştı. Köylü erkeklerin kaçıp sokak aralarında saklanmaya çalıştıkları anlar köyün güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Jandarma minibüsü geçtikten sonra köylüler yine aynı yerde toplanıp muhabbetlerini sürdürdü.