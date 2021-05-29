Muğla’daki yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretleri ile onuncu 10 saatte kontrol altına alındı. 12 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çökertme Mahallesi Molla İbrahim Koyu’nda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan altı helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi. Yangına 60 arazöz, 5 dozer, 15 su tankeri ve havadan 6 yangın söndürme helikopteri katılırken 200 personel ise yangın bölgesinde görev yaptı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İzmir ve Denizli’den de ekipler söndürme çalışmalarına katıldı.

10 saat sonra kontrol altına alındı

Bölgede şiddetli esen rüzgar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Yangına havadan müdahale eden yangın söndürme helikopterleri, bölgeye yakın konumdaki denizden aldıkları su ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası onuncu saatte sonuç verirken, alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

“Tekneler başka koylara gitti”

Çökertme Mahallesi Molla İbrahim Koyu’nda bulunan yat ve tekneler ise bölgede oluşan yoğun duman nedeniyle başka koylara gitmek zorunda kaldı. Yangın bölgesine yakın konumda olan mahallede bulunan sitelerde konaklayan tatilcilerin ise evlerinin kapı ve pencerelerini kapatarak dumana karşı önlem aldığı görüldü.

Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu

Yangın bölgesindeki çalışmaları takip eden ve saat saat yetkili birimlerden gelişmelerle ilgili haberdar edilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Milas’taki orman yangınları ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.