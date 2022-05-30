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Muğla’daki vefatın acısı Çanakkale’ye düştü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ayşe Güner’in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, memleketi Çanakkale’de büyük üzüntüye neden oldu.

Asayiş 30.05.2022, 14:55
Muğla’daki vefatın acısı Çanakkale’ye düştü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ayşe Güner’in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, memleketi Çanakkale’de büyük üzüntüye neden oldu.

Ailesi Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan kızın cenazesi, dün ikindi namazını müteakip köy mezarlığında toprağa verildi. Köyün sevilen kişilerinden Ali Güner’in 3 kızından biri olan Ayşe Güner’in vefatı köyde büyük üzüntüye sebep oldu.

Üniversite mesaj yayınladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, genç kızın vefatı üzerine yayınladığı başsağlığı mesajında, “Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3.sınıf öğrencisi Ayşe Güner’i kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

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