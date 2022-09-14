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Muğla’daki orman yangınında alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Muğla’nın Ula İlçesi, Gökova Mahallesinde çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Asayiş 14.09.2022, 03:44
Muğla’nın Ula İlçesi, Gökova Mahallesinde çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yangın bölgesine ilk olarak 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru hareket etti.
Başta Aydın olmak üzere çevre illerden de destek ekipleri yola çıktı.
Yangının şu an için Kozlukuyu mevkii doğusu, Ataköy mevkii kuzeyinde seyrettiği, kuzeyden esen sert rüzgarla yangının Ataköy mevkiindeki yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.
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