Muğla’da zincir marketlerden hırsızlık yapan 3 kişilik çete yakalandı

Muğla’da turist gibi ilçe ilçe dolaşarak zincir marketlerden hırsızlık yapan 3 kişi, Datça’daki son işlerinde yakalandı. Oldukça bakımlı ve şık giyimli kadın hırsızlar polisi bile şaşırtırken, yaşları kadar değişik suçlardan sabıkaları olan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kendilerine tatile çıkmış zengin kişiler görünümü veren Ahmet S., Seren D. ve Bahriye G., gittikleri bölgelerde müşteri gibi girdikleri zincir marketlerde çıkışı da giriş kapısından yaparak ekonomik değeri büyük ancak taşıması basit olan çok miktarda eşya çalarak satmaya başladı. Marmaris’te zincir marketin bir şubesinden oldukça yüklü miktarda eşya alıp marketin giriş kapsından ödeme yapmadan çıkan hırsızlar, akşam saatlerinde Datça’ya geldi. Datça’da da yine bir zincir marketin şubesine müşteri gibi market arabası ile girip bol miktarda parasal değeri yüksek malzeme alıp üzerini kıyafetle örterek giriş kapısından çıkan grubu fark eden görevliler duruma müdahale etti. Yakalanacaklarını anlayınca marketin çıkış kapısında çaldıkları malzemeleri bırakan 2’si kadın 3 kişi kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine bölgede arama yapan Datça polisi, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen 3 zanlıyı ilçeden kaçmaya çalışırken yakaladı. Şahısların kullandıkları araçta ise Marmaris’teki bir marketten öğlen saatlerinde çalınan çok miktarda ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlikleri tespit edilen şık giyimli kadınların yaşlarından daha fazla sabıkası olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.