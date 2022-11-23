Muğla’da yolcu otobüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti

Muğla’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü refüje çarptı. Kazada yaralanan olmazken Akyaka-Muğla istikametinde 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Muğla-Marmaris karayolu Sakar Rampası’nda, Kamil Koç firmasına ait 48 DG 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan otobüs karşı şeride geçerek durabildi. Yaralananın olmadığı kaza hasara yol açtı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolunda ulaşım, otobüsün kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Sakar Rampası’nda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.