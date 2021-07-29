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Muğla’da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor

Orman yangınlara teslim olan Muğla’da hava kararmasına rağmen söndürme ekiplerinin müdahalesi karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Asayiş 29.07.2021, 21:20
Muğla’da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
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Orman yangınlara teslim olan Muğla’da hava kararmasına rağmen söndürme ekiplerinin müdahalesi karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz’deki yangınlar devam ediyor. Bodrum’daki yangında alevler adeta gecenin karanlığını aydınlatıyor. Söndürme ekipleri yoğun bir şekilde alevlerle mücadele ederken oluşan elim manzara sadece ormanları değil görenlerin yüreklerini de yakıyor.

İl genelindeki yangınlarda söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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