Muğla’da milyonluk tefeci operasyonu

Muğla Emniyet müdürlüğü KOM Şube ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 23 adrese eş zamanlı düzenlenen ‘Tefecilik’ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, mali durumu zayıf olan vatandaşları yüksek meblağlarda faizle borçlandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. KOM Şube ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin uzun süre teknik ve fiziki takibi sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlatıldı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde yapılan çalışmalarda tefecilik dosyası kapsamında 23 farklı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında maliyeci ve telefon bayiin de bulunduğu A.F.A, E.G, M.K, A.G, U.Ç, K.B, Z.S, R.K, E.Y, K.S, E.B, A.Ö, A.M şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 adet çeyrek altın, 12 adet gram altın, 170 Euro, 300 Dolar, 57 bin 050 TL, 1 adet bilgisayar, 14 adet araç satış sözleşmesi, 28 adet tabanca fişeği, 46 adet tapu, 1 adet muşta, 14 adet yazılı belge, 33 adet toplamda 564 bin 500 TL senet, 3 adet bilgisayar, 1 adet fatura, 3 adet banka dekontu, 8 adet flash bellek, 15 adet CD, isim çetelerinin olduğu 3 adet ajanda, 3 adet hafıza kartı, 5 adet hard disk, 8 adet cep telefonu, 9 adet borçlusu yazılı senet defteri, 2 adet olmak üzere toplamda 90 bin 600 TL’lik çek ele geçirilmiştir.

Şüphelilerin bugüne kadar tefecilik suçundan elde ettikleri gelirin milyonlar ile ifade edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan 13 şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edilecekler.