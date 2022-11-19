Muğla’da kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için arama başlatıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği zeytin bahçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Berk Cengiz’in ailesi Çatakbağyaka Mahallesi’nden Sarnıç Mahallesi’nin turistik Akbük Koyu sırtlarında bulunan zeytinleri toplamaya gitti. Aile akşam saatlerinde otizm rahatsızlığı bulunan 7 yaşındaki çocuklarının kaybolduğunu fark etti. Zeytinlik alandan kaybolan çocuğu aile tüm aramalara rağmen bulamadı. Çocuğu bulamayan aile durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye AFAD, UMKE, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sağlık personelleri ve komando timi sevk edildi. Otizm hastası olduğu öğrenilen Yavuz Berk Cengiz için ekipler tarafından bölgede arama çalışmaları devam ediyor.