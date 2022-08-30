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Muğla’da gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, Ankara’ya getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, Muğla’nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara’ya getirildi.

Asayiş 30.08.2022, 08:42
Muğla’da gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, Ankara’ya getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, Muğla’nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara’ya getirildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ban, karayolu ile sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi. Ban’ın sorgusunun Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde yapılacağı öğrenildi.

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