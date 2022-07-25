Muğla’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi girişindeki Aydın Polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan 3 kapalı kasa minibüs kovalamaca sonucunda yakalandı.

Olay akşam saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Aydın’dan Muğla istikametine giriş yapan 34 JG 0327, 34 DM 9027 ve 34 EP 563 plakalı kapalı kasa minibüs polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. 34 JG 0327 ve 34 DM 9027 plakalı kapalı kasa minibüs otogar kavşağında ekipler tarafından yakalanırken, 34 EP 563 plakalı minibüs içindeki düzensiz göçmenleri indirerek ormanlık alandan Aydın istikametine kaçmaya başladı. Kaçan sürücü Bayır jandarma ekipleri tarafından alındı.

Araç içerisinde hamile bayan ve çocukların da bulunduğu 100’ün üzerinde düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere Göç idaresi Müdürlüğü’ne, oradan da Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Göçmenleri kaçıran organizatörler ise polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alındılar.