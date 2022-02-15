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Muğla’da baba oğlunu öldürdü
Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Asayiş 15.02.2022, 00:18
Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından baba H. Kaya gözaltına alınarak Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.