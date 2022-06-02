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Muğla’da 81 düzensiz göçmen, 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 5 araç içerisinde 81 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Asayiş 02.06.2022, 12:31
Muğla’da 81 düzensiz göçmen, 6 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 5 araç içerisinde 81 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından Göçmen Kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 araç çalışmalar sonucunda Akyaka Mahallesi’nde yakalandı. Yapılan kontrollerde araçlar içerisinde 81 düzensiz göçmen yakalanırken, 17 adet şambrel, 4 hava pompası, 1 şişme yelek ve 1 adet şişme bot ele geçirildi. Olaya karışan, E.Ç., N.G., M.K., Ö.K., G.G ve R.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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