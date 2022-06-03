Muğla’da 7 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği göçmen kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla’da göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi, düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması ve göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan organizatörlerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Marmaris merkezli Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı değişik adreslere operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan adli işlemlerin ardından Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Türk vatandaşı G.D., M.K., T.A., M.Y., yabancı uyruklu A.Z., M.E.H. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 4 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.