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Muğla’da 1 kişi denizde boğuldu
MUĞLA’NIN ULA İLÇESİ AKYAKA MAHALLESİNDE DENİZE GİREN 3 ARKADAŞTAN BİRİSİ AZMAKTAN GELEN SU AKINTISINA KAPILARAK YAŞAMINI YİTİRDİ.
Asayiş 15.08.2020, 21:10
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Muğla’nın Ula ilçesinde denize giren 3 arkadaştan biri akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Akyaka Mahallesi’nin Akçapınar yönüne bakan sahilinde denize giren Esmanur Kaya, Feyza Tamur ve Melike Kaya isimli üç arkadaş, yüzerken aniden çıkan dalga ve Kadın Azmağı’ndan gelen akıntıya kapıldı. Üç arkadaştan ikisi kurtarılırken, 21 yaşındaki Melike Kaya isimli genç kız gözden kayboldu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kayıp genç kızın bulunması için Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonrası Melike Kaya isimli genç kızın cansız bedenine ulaşılarak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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