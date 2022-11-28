Muğla Jandarmasından 12 milyon liralık sanal rezervasyon operasyonu

Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla merkezli 15 ilde sahte rezervasyon operasyonu düzenlendi.

15 ilde eş zamanlı operasyon 24 gözaltı

Operasyonda, Muğla ve diğer illerdeki turistik otellerin Web sitelerini kopyalayarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray illerinde gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Paravan şirket evrakları ele geçirildi.

Operasyonlarda, 27 adet cep telefonu, 9 adet tablet, 42 adet simkart, 6 adet harddisk, 6 adet dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 adet senet, 5 adet şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrağı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız abanca, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

180 kişi 12 milyon 346 bin TL dolandırdılar

Jandarma KOM ve Siber Suçlar Dire Başkanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Haziran 2022’den itibaren teknik ve fiziki takibinde olan suç örgütünün 19 sahte şirket kurduğu ortaya çıktı. Bu sahte şirketler üzerine banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 mağduru yaklaşık 12 milyon 346 bin TL dolandırdıkları tespit edilmiştir.

6 şüpheli Ekim ayında tutuklandı

Operasyonlar çerçevesinde 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 6’sı Ekim ayı sonunda yapılan operasyon ile yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 26 Kasım’da gözaltına alınan 25 şüphelinin adli işlemleri devam ettiği, şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.