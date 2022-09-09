Muğla-Denizli sınırındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla-Denizli il sınırında ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, havanın kararması ile karadan müdahale sürüyor. İlerleyen saatlerde ise gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesinin başlaması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli il sınırı içerisinde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştirirken, Denizli Kale ilçesi Muslugüme Mahallesi’ndeki alevlerin, kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi devam ederken, havanın kararması ile birlikte gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahalede bulunması bekleniyor.