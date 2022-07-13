banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Benzine büyük indirim geliyor
Benzine büyük indirim geliyor
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

Muğla, Datça, İzmir ve Urla’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla, Datça, İzmir ve Urla’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Asayiş 13.07.2022, 14:36
Muğla, Datça, İzmir ve Urla’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahale gerçekleştirildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla, Datça, İzmir ve Urla’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Muğla, Datça, İzmir ve Urla’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu