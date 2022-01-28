Muğla Dalaman’da bir vatandaş yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem’e siyah çelenk bıraktı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan bir şahıs, yüksek bulduğu elektrik faturasını protesto etmek ve Aydem Elektrik firmasına tepki göstermek amacıyla firmanın kapısına siyah çelenk bıraktı.

Bir önceki ay ev ve işyerine gelen 2 bin 34 liralık faturaya karşın bu ay 4 bin 596 liralık elektrik faturası geldiğini belirterek duruma tepki gösteren Dursun Bilgin isimli vatandaş, Dalaman Aydem Şubesi önüne bıraktığı siyah çelenge, “2021 yılında göstermiş olduğunuz zamlı politikanızı 2022 yılında da göstermeniz temennisi ile teşekkürler” yazdırdı.

Elektrikteki fiyat artışının çok fahiş olduğunu belirten Dursun Bilgin, “Bir ay önce işyerime bin 194 lira elektrik faturası geldi. Bu ay ise 2 katından fazla artışla 2 bin 567 lira elektrik faturası geldi. Geçen ay evime 840 lira elektrik faturası gelirken, bu ay ise neredeyse 3 katı zamlı olarak 2 bin 29 lira elektrik faturası geldi. İkisi toplam 4 bin 596 lira yapıyor. Benim personelim artmadı, evimde nüfusum artmadı. Bu kadar fahiş bir artışın mantığı ne? Ayrıca evime bu ay gelen faturanın son ödeme tarihi 01 Şubat 2022. Daha son ödeme günü gelmeden faturaya gecikme zammı da yansımış durumda” diye konuştu.

Gelen fatura üzerine Aydem’i protesto etmek için siyah çelenk bıraktığını belirten Dursun Bilgin, “Cenazeniz varmış çiçekçi çelenk getirdi, beni de görevli tayin ettiler. Cenazenizi kaldırmaya geldim” ifadelerini kullandı.