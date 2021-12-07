Muğla açıklarında Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirilmek istenen 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Muğla açıklarında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirilmek istenen yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 3 adet tabancaya da el konuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılığın önlenmesi, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muğla Fethiye yakınlarında deniz üzerindeki bir gemiye operasyon düzenlendi.

İzmir ve Torbali Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutluk’tan deniz yoluyla Türkiye’ye getirilecek yüklü miktarda skunk maddesi ile ilgili yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı desteği ile Muğla Fethiye açıklarında sabaha karşı yapılan operasyonla yaklaşık 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin üzerlerinde ele geçirilen 3 adet tabancaya da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.