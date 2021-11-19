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Müge Anlı'da son dakika! Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranan kayıp Yörük kızı Müslüme'nin akıbetini tüm Türkiye merak ediyor. Sır bir şekilde ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları 10. günde devam ediyor. Müge Anlı'da ortaya çıkan ailenin husumetlilerinin olduğu detayı endişe yaratmıştı. Müge Anlı'da gündeme gelen konuyla ilgili son dakika gelişmesi: Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı! İşte detaylar...

Asayiş 19.11.2021, 10:29
Müge Anlı'da son dakika! Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin akıbetini tüm Türkiye öğrenmek istiyor. Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, sır bir şeklide ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına 10. günde de devam ediliyor. Sabah'ın haberine göre, küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... İşte detaylar

NE OLDU?

Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da programında konuyu gündeme getirdi. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana gelmişti. Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

EKİPLER 20 KM ALANDAN FAZLA BÖLGEYİ ARIYOR

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

Sabah'ın haberine göre, Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor. 

HUSUMETLİLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte ayndan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.

Karaman'dan kente gelen ve torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da minik kızlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini söyledi.

Öte yandan jandarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve izci ekiplerinin yanın sıra AKUT ekipleri de ara çalışmalarında önemli görev alıyor. Kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlandığının söylenmesi üzerine bölgede termal kamerayla da tarama yapılıyor. 

Çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Jandarma ekipleri, Müslüme'nin kaçırılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm detayları titizlikle incelerken, ailenin husumetlileri olduğunu iddia ettiği kişileri araştırmaya başladı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin kızı Müslüme ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emriyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları katıldı. Arama çalışmalarına 10. günde de devam ediliyor.

Olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Küçük kızın bir yakını şu ifadeleri kullandı:

"Bakmadığımız yer kalmadı, bulamadık. Kaç gün geçti. Biri almış götürmüş olabilir.... "

KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülüyor. Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor. Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.

MÜSLÜME'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin durumunu merek ettiği küçük kızın sokakta yürüdüğü görülüyor.

Bir başka videoda ise Müslüme'nin küçükbaş hayvanların peşinden gittiği görülüyor.

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