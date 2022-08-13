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Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Antalya’da müebbet hapis cezasıyla aranan ve 5 yıldır firari olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Asayiş 13.08.2022, 11:46
Müebbet hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Antalya’da müebbet hapis cezasıyla aranan ve 5 yıldır firari olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksu ilçesi Topallı bölgesinde jandarma şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde S.E.’nin, "Kasten adam öldürme suçundan, müebbet hapis cezası, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan, 2 yıl 6 ay, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 5 ay, silahlı nitelikli yağma suçundan 3 yıl 4 ay" suçlarından arandığı ve yaklaşık 5 yıldır firari olarak kaçtığı tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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