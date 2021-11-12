Mudanya’da emniyet kemeri uygulaması

Trafik güvenliğine dair "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı hazırlanan kampanya çerçevesince Mudanya’da emniyet kemer uygulaması yapıldı.

Trafik güvenliğine dair "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya hazırlandı. Bahse konu kampanyanın şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi maksadıyla BUDO iskelesi önünde Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi’nin iştirakiyle emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Uygulamaya Kaymakam Ayhan Teri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Vekili Serdar Makineci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, Trafik Polisi, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri katıldı. Uygulamada Kaymakam Ayhan Terzi, sürücülere trafik kurallarına, emniyet kemeri takılması ve yayalara öncelik tanıma konularında hatırlatmalarda bulunarak, sürücülere "Bi Hareketine Bakar Hayat" adlı broşür dağıttılar.