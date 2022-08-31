Mudanya’da çakan şimşekler Armutlu sahilinden böyle görüldü

Bursa’da çakan şimşekler Yalova’nın Armutlu sahilinden görülürken o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mudanya fırtına, dolu ve sel felaketini yaşarken, ilçede çakan şimşekler Yalova Armutlu sahilinden görüldü. Bazı vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler.