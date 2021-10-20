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MTA’daki patlamayı görüntülemeye çalışan vatandaşlar az kalsın canlarından oluyordu
MTA’nın Eskişehir yolundaki yerleşkesinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangını görüntülemeye çalışan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
Asayiş 20.10.2021, 13:32
MTA’nın Eskişehir yolundaki yerleşkesinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangını görüntülemeye çalışan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
MTA yerleşkesindeki yangını görüntülemek isteyen bazı vatandaşlar o anlarda yaşanan patlama sonrası tehlike yaşadılar. Patlama ile birlikte etrafa dağılan parçalar vatandaşların üzerlerinden geçti.