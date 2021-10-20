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MTA: "Yangın ve patlamaya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmıştır"

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), yangın ve patlamaya ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

Asayiş 20.10.2021, 12:16
MTA: "Yangın ve patlamaya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmıştır"

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), yangın ve patlamaya ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

MTA’dan yapılan açıklamada, "Kurumumuzun Ankara Eskişehir yolu merkez yerleşkesinde 20.10.2021 tarihinde saat 09.55’te doğal gaz ile çalışan ısı santralinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, akabinde ise patlama meydana gelmiştir. Olaya anında müdahale edilerek yangın söndürülmüştür. Yaşanan olay, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadan kontrol altına alınmıştır. Yangın ve patlamaya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

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