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MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröris
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi."
Asayiş 22.01.2022, 16:59
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi."