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MSB:"Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"
MSB:"Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"
Asayiş 03.12.2022, 17:36
MSB:"Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"