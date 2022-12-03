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MSB:"Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

MSB:"Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

Asayiş 03.12.2022, 17:36
MSB:"Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

MSB:"Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

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