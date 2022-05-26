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MSB:"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur."
MSB:"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur."
Asayiş 26.05.2022, 09:42
MSB:"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur."