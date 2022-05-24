MSB:"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."