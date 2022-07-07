MSB:"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ömür Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarı

MSB:"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ömür Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."