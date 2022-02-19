Son Dakika
Almanya Başbakanı Scholz: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün daha fazla ihlali Rusya için yüksek maliyetlere yol açan büyük bir hata olur”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı.
MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 19.02.2022, 14:00
MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."