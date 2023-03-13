MSB:"Kahraman Mehmetçiğin deprem bölgesinde devam eden mücadelesi hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 şahıs Edirne’deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."