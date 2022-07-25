banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor

MSB:"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2’si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’

MSB:"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2’si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 25.07.2022, 10:44 25.07.2022, 14:02
MSB:"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2’si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’

MSB:"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2’si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Yorumlar (0)
31°
açık