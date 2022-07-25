MSB:"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2’si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."