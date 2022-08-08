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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Azerbaycan - Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan’la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsi
MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 08.08.2022, 10:28
MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."