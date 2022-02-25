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MSB:"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB:"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 25.02.2022, 17:49
MSB:"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."