MSB:"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisi

MSB:"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi."