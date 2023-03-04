banner611

banner610

Son Dakika

MSB:"Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,

MSB:"Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,758 kg toz esrar ele geçirildi."

Asayiş 04.03.2023, 10:50
MSB:"Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,

MSB:"Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,758 kg toz esrar ele geçirildi."

Yorumlar (0)