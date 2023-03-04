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Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşini 2 kez kaçıran tutuklu muhtara 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi
MSB:"Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,
MSB:"Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,758 kg toz esrar ele geçirildi."
Asayiş 04.03.2023, 10:50
MSB:"Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100,758 kg toz esrar ele geçirildi."