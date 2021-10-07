MSB:"Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz’e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında refakat etti. YAVUZ sondaj gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı kolayına olsu

MSB:"Deniz Kuvvetlerimize ait TCG TUZLA karakol botu, sondaj çalışmaları yapmak üzere Karadeniz’e açılan YAVUZ sondaj gemisine İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında refakat etti. YAVUZ sondaj gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı kolayına olsun."