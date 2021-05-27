MSB’den savaş uçaklı “Süper Ay” paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının “Süper Ay” eşliğinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından “Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada” mesajı ile yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Süper Ay anında çekilen fotoğrafları yer aldı.