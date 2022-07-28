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MSB’den Pençe-Kilit paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüleri paylaştı.
Asayiş 28.07.2022, 14:39
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklara gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüler yayımlandı. Bakanlığa ait söz konusu paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor" ifadeleri yer aldı.