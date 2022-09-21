MSB’den Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz” denildi.