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MSB’den Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.
Asayiş 21.09.2022, 22:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personel ile destek sağlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz” denildi.
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