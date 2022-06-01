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MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, “EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatına” ait görüntüleri paylaştı.

Asayiş 01.06.2022, 23:32
MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, “EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatına” ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “Dün-Bugün-Yarın vatan için varız, Millet için hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’na aralıksız devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Harekatları icra ediyor” denildi.

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