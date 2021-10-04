MSB’den Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hava Kuvvetlerinde Patlayıcı Madde Arama Köpeği olarak görev yapan Maske’yi paylaştı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sizlere sevimli mesai arkadaşımız Maske’yi tanıtmak istiyoruz. Hava Kuvvetlerimizde Patlayıcı Madde Arama Köpeği olarak görev yapan Maske, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarıyor. Maske’nin ve tüm sevimli dostlarımızın bu özel gününü kutluyoruz" denildi.