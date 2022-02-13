MSB’den “Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması” paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki F-16 uçağının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak, “Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması” uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu ve o anlara ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait iki F-16 uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin birlik ve gemilerinin harekata hazırlık seviyeleri ile kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetinin artırılması için ’Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması’ uçuşu gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. (UTK-