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MSB’den Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvveti’ne ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvveti’nin görüntülerini paylaştı.
Asayiş 20.11.2021, 19:00
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvveti’nin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvveti’nin görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, “Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Ani Müdahale Kuvvetimiz, her türlü acil durum için daima göreve hazır” ifadeleri yer aldı.