MSB’den aksiyon filmlerini aratmayan eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz’de icra edilen eğitim uçuşuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Nefes kesen görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs açıklarında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi. Uçuşla ilgili film sahnelerini aratmayan görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan MSB, yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi” ifadeleri yer aldı.